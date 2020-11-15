منهم شاروخان وايشواريا وجوري خان.. نجوم قاموا بالتوأمة مع أولادهم في احتفالات ديوالي 2020

رنا صلاح الدين - سواء كان ذلك في حفل توزيع الجوائز أو حفلات الزفاف أو احتفالات ديوالي، فإن مشاهير بوليوود، لا يفشلون أبدًا في إثارة إعجابنا بحس الموضة الذي دائما ما ينال إعجابنا.

بينما اختار البعض الملابس التقليدية، مال البعض الآخر لبعض التجديدات، لكن أكثر ما ميز أزياء نجوم الفن ظاهرة الثنائي الرائع بين الأم وابنتها في ديوالي في مجال الموضة حيث توأمتا معًا في ملابس متشابهة! مثل ايشواريا راي وابنتها أراديا Aishwarya Rai Bachchan وAaradhya Bachchan إلى وجوري خان Gauri Khan وابنتها سوهانا خان Suhana Khan، إلى جانب آخرين.

ايشواريا

ايشواريا

ايشواريا

ايشواريا

ايشواريا وأراديا

ايشواريا وابنتها كانتا أكثر ثنائيات الأم وابنتها المحبوبين في بوليوود.حيث انتشرت صورهما على الفور على وسائل التواصل الاجتماعي. في هذه الصورة، التي أظهرت نسقتا ملابسهما باللون الأحمر في أثناء احتفال ديوالي لعائلة باتشان، حيث غالبًا ما يستضيف اميتاب باتشان حفلة في مقر إقامته جالسا في مومباي كل عام.

ايشواريا

ايشواريا

ايشواريا

سوهانا ووالدتها جوري خان

تتمتع سوهانا خان ابنة شاروخان وجوري خان بمتابعة هائلة على وسائل التواصل الاجتماعي. وهي معروفة بأسلوبها. كل عام يستضيف شاروخان حفلة كبيرة في مقر إقامته. في إحدى حفلات ديوالي، سرقت جوري وسوهانا الأنظار بملابسهما المذهلة. كانت الأم وابنتها بتوأمة باللون الأسود.بدت جوري مذهلة كما هو الحال دائمًا في ثوب أسود وذهبي، بينما شوهدت سوهانا غايى في الأناقة.

ايشواريا

امريتا سينغ وسارة على خان

سارة على خان غالبا ما تشارك صور مع والدتها أمريتا سينغ. لكن خلال ديوالي العام الماضي، شوهدت ممثلة "كيدارناث" ووالدتها تتوأمان بملابس حمراء. في هذه الصور، سارة وامريتا ارتديتا فساتين باللون الأحمر.

تشبه سارة يشبه والدتها أمريتا في حين أن إبراهيم صورة طبق الأصل من والده، سيف على خان.

ايشواريا

ساني ليون ونيشا كاور ويبر

في العام الماضي، احتفلت نجمة الكبار السابقة وممثلة بوليوود ساني ليون وابنتها نيشا كاور ويبر بمهرجان ديولي من خلال التوأمة في ملابسهما. بدتا الثنائي الأم وابنتها متميزتين في ملابس صفراء الأصفر. لم تكن نيشا ووالدتها ففقط يرتديان الأصفر، التوأم الثنائي أيضًا مع الشقيقين التوأمين نوح وأشر.