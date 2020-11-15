خالد الصاوي وطارق لطفي في الغردقة لهذا السبب

رنا صلاح الدين - بدأ الفنان خالد الصاوي الإستعداد للعودة في تصوير مسلسل "القاهرة كابول"، الذي يشارك في بطولته إلى جوار الفنانين طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب، والذي كان من المفترض أن يعرض في رمضان الماضي، إلا أن أزمة فيروس كورونا حالت دون ذلك.

وبالفعل يعقد فريق عمل المسلسل حاليا جلسات للإتفاق على موعد استكمال التصوير، وبالفعل حدد أن يكون يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري، وسيكون في مدينة الغردقة، حيث قرر مخرجه أن ينتهي من تصوير المشاهد الخارجية له، وبالفعل سيسافر يوم 24 من الشهر الجاري لمعاينة أماكن التصوير، على أن يسافر فريق العمل من الفنانين يوم 27.

ومشاهد الغردقة تجمع الفنانين خالد الصاوي وطارق لطفي مع فنانين آخرين، والمشاهد سيتم تصويرها ما بين البحر والصحراء وفي عدة شوارع هناك، إضافة إلى أن هناك مشاهد ستكون داخل أحد الكافيهات.

وانتهى فريق عمل المسلسل من تصوير 80 من أحداثه، حيث لم يتبقى سوى 3 أسابيع فقط ويتم الإنتهاء من تصويره بالكامل، وسيضطر فريق عمله للسفر خارج مصر، حيث سيتم تصوير عدد من المشاهد بإحدى الدول الأوروبية.

مسلسل "القاهرة كابول" يشارك في بطولته إلى جوار الفنانين، خالد الصاوي وطارق لطفي وفتحي عبدالوهاب كلا من الفنانين، حنان مطاوع، ونبيل الحلفاوى، وشيرين،و نور محمود، وآخرين، كما يظهر فيه عدد من الفنانين أبرز ما أعلن عنه منهم هو الفنان أحمد رزق، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي.