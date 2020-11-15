شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا فى جلسة تصوير ببدلة بيضاء وتستعد لأول بطولة فى "بنت السلطان".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة روجينا في جلسة تصوير جديدة وهي ترتدى بدلة بيضاء، حيث تألقت وبرزت جمالها ورشاقتها باختيارها للون الأبيض كما تستعد روجينا قريباً لبدء تصوير أول بطولة مطلقة لها، حيث تقدم في رمضان القادم، بمسلسل "بنت السلطان" للسيناريست أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وتقدم 50 شخصة خلال أحداث المسلسل وجارى التعاقد مع الأبطال الذين يشاركونها بطولة العمل خلال أيام.

وتشارك الفنانة روجينا في مسلسل "أسود فاتح" والمسلسل بطولة هيفاء وهبى، وأحمد فهمى، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

روجينا قدمت فى شهر رمضان، مسلسل "البرنس"، وهو العمل الذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا وقت عرضه، وشارك فى بطولته محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى.











