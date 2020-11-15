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شكرا لقرائتكم خبر عن شون مينديز يشارك فى حفل American Music Awards قبل أيام من إطلاق ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك النجم العالمى شون مندس الذى يتمتع بشعبية جارفة حول العالم بحفل "American Music Awards " لعام 2020 والمقرر إقامته على مسرح Microsoft الموجود فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية يوم 22 نوفمبر الجارى وسيبث على الهواء مباشرة يوم الأحد ، 22 نوفمبر على ABC ، ولم يعلن شون مينديز البالغ من العمر ( 22 عام ) حتى الآن عن الأغنية التى يقدمها بالحفل الذى يتابعه الملايين حول العالم ، وهو الأمر الذى زاد من حماس وفضول محبيه وعشاقه متكهنين بأنه من الممكن أن يفاجئهم بتقديم واحدة من أغنيات ألبومه الغنائى الجديد " Wonder " و المقرر أن يتم إطلاقه فى 4 ديسمبر المقبل .
شون مندس
يذكر أن شون مينذيز أعلن مؤخرا عن أسماء أغنيات ألبومه الغنائى الجديد " Wonder " والذى يضم 14 أغنية و هم :
01. Intro
02. Wonder
03. Higher
04. 24 Hours
05. Teach Me How To Love
06. Call My Friends
07. Dream
08. Song For No One
09. Monster
10. 305
11. Always Been You
12. Piece Of you
13. Look Up At The Stars
14. Can’t Imagine
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