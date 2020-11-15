شكرا لقرائتكم خبر عن طرح "انتى معلمة" لـ عمر كمال وحمو بيكا غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مغني المهرجانات عمر كمال عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية ممثلة في كليب أغنية "انتي معلمة" الذى يغنيها مع حمو بيكا غداً في تمام الساعة الـ 5 مساء، حيث كشف عن ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام، بصورة مع حمو بيكا، وعلق عليها بكتابة : " بكرة (( إنتى معلمة )) الساعة 5 على قناتى الرسمية ع اليوتيوب".

وكان أكد عمر كمال أن أغنية "انتي معلمة"، والذى يغنيها مع حمو بيكا، سيتم طرحها بدون مشاركة مع الراقصة لورديانا، والتي كان من المفترض أن تشاركهما خلال الكليب استجابة للجمهور حيث كتب: "استجابة ليكم ها انزل أغنية (انتى معلمة) من غير الفنانة الاستعراضية / لورديانا.. ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أى حاجة تزعلكم تانى".

جاء ذلك رغم تأكيد مطرب المهرجانات عمر كمال فى وقت سابق أن اختياره للراقصة البرازيلية لورديانا جاء لأنها حققت نجاحا الأيام الماضية، لذلك قرر هو ومطرب المهرجانات حمو بيكا أن تكون معهما في أغنيتهما الجديدة "إنتى معلمة" لإسعاد الجمهور.