شكرا لقرائتكم خبر عن توافد ضيوف مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى قبل انطلاقه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مطار شرم الشيخ الدولي في استقبال ضيوف الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي الذي ستنطلق فعالياتها غدا الاثنين، وتستمر حتى يوم 20 من نوفمبر الجاري، وكان أبرز الحضور حتى الآن : الفنان جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين، ومن الأردن الفنانة أمل الدباس عضو لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبري، الفنان علي عليان بطل العرض الشرفي "خط التماس"، والفنان حسين طبيشات، بجانب المخرج اللبنانى قاسم إسطنبولي الفائز بجائزة أفضل شخصية مسرحية عربية لعام 2019، وكان في استقبالهم الدكتورة إنجى البستاوي مدير المهرجان.

الفنان الاردني علي عليان والفنانة امل الدباس

المخرج اللبناني قاسم اسطنبولي في مطار شرم الشيخ مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتقام دورته الخامسة خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر 2020 باسم الفنانة القديرة الراحلة سناء جميل وترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ويرأس اللجنة العليا الفنان والنجم محمد صبحي.

الوفد الاردني يصل مطار شرم الشيخ الدولي

الوفود من كل الدول في مطار شرم الشيخ مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى هو أول مهرجان تسابقى عالمى ودولى يختص بالشباب على أرض سيناء الحبيبة وتحديدا بمدينة شرم الشيخ ويعكس مدى أهمية وقيمة الدور الذى تلعبه الثقافة والفن فى تطوير الشق السياحى والاقتصادى وفتح آفاق لسوق جديدة بمدينة شرم الشيخ تتفق مع أهداف التنمية المستدامة ولذلك تتضافر كافة الجهود من كافة الأجيال لصناعة هذا المهرجان ممثلة فى رئيس المهرجان الفنان مازن الغرباوي والرئيس الشرفى للمهرجان سيدة المسرح العربى الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان القدير محمد صبحي مع مجموعة من الشباب الواعد منهم المدير العام للمهرجان الدكتورة إنجي البستاوي .

مطار شرم الشيخ يستقبل ضيوف المهرجان

نقيب الفنانين العراقيين يصل مطار شرم الشيخ

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