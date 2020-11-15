شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة ترقص وتغنى "قمرين" للهضبة وتؤكد: عمرو دياب مميز وله طعم مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة لبلبة عن المطربين الذين تحبهم وهم العندليب عبد الحليم حافظ ومحمد منير وهاني شاكر ومدحت صالح وعمرو دياب وغيرهم الكثير لكنها كشفت عن الأغنية التي تحب ان تغنيها، فاختارت " قمرين " للهضبة وقالت عنه : بحبك جدا والناس بتحبك وانت دائما في صعود ولكني عندما سمعت هذه الأغنية أحببتها وأضافت : عمرو دياب لا تستطيع أن تخطئ في صوته فهو مغني مميز وله طعم مختلف وتعرفه بمجرد سماع صوته وله بصمة في الغناء المصري .

النجمة لبلبة احتفلت أمس 14 نوفمبر بعيد ميلادها في تليفزيون الخليج 365 وهي بالمناسبة الفنانة الأكثر استثمارا للموهبة فقد قضت عمرها في الفن، فقد بدأت منذ عمر 5 سنوات ولم تعرف في حياتها غير الفن وهي الفنانة الشاملة التي تجيد كل فنون الأداء تغني وتمثل وترقص، هي الفنانة التي تبكينا وتضحكنا فهي بالفعل المبهرة التي لم تستطع فنانة مثلها أن تظل متواجدة في كل مراحل عمرها وتظل على القمة وتقدم البطولة حتى وقتنا هذا .

وخلال اللقاء قالت أيضا عن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب: تعلمت منه الكثير وأتذكر عندما كنت طفلة وذهبت لبيته كى ألعب مع أولاده كنت منتظره يخرج وكلما أراه وبمجرد خروجه بالجريدة جريت عليه وعرفته بنفسي وقلت له أنا لبلبة فقال لى أعرفك ، فقلت له أريد أن أكون مثلك فأنا أحب الفن جدا وأريد أن أظل أقدمه حتى أكبر فقال لى " أتعلمى تقولى لا " لفيلم لم يعجبك أو دور لم يعجبك أو حتى خروجة لم تعجبك.