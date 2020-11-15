شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد وشقيقه عمرو فى صورة مع هانى رمزى ويعلق: "‘إخواتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد سعد متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام بصورة مع أخيه النجم عمرو سعد، حيث لم تقتصر الصور على الأخوين فحسب، وإنما تضمنت النجم هاني رمزى أيضاً، في صورة علق عليها سعد بكلمة واحدة قال فيها : "إخواتي".

احمد سعد وعمرو سعد وهاني رمزى يذكر أن النجم أحمد سعد أحيا حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية وبحضور كامل العدد. وقدم أحمد سعد وصلته الطربية التي أمتعت جمهور مهرجان الموسيقى العربية بمشاركة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار .

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