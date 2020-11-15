شكرا لقرائتكم خبر عن أريانا جراندى تفاجئ عشاقها وتدخل "المعمل".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية إريانا جراند أن تثير حماس محبيها و عشاقها و جعلهم فى حالة شغف لانتظار كليبها الجديد " 34+35 " وهى واحدة من أغنيات ألبوم أريانا الأخير والذى يحمل اسم " Positions "، ونشرت جراندى البالغة من العمر ( 27 عام ) على صفحتها الشخصية على إنستجرام " "التيزر" الرسمى للكليب و التى ظهرت فيه جراندى وهى تتجول فى أحد المعامل و تكتب بعض الملاحظات، وجاء بالفيديو أن الكليب سيكون قريبا على الشاشة و ذلك دون الإعلان عن موعد محدد لأطلاقه و كأن جراند ستطرحه بشكل مفاجئ .
وحصد التيزر الذى كشفت عنه أريانا جراندى أكثر من 5.1 مليون مشاهدة خلال 17 ساعة من نشره على إنستجرام .
يذكر أن ألبوم الذى اطلقته جراندى نهاية أكتوبر الماضى و حمل اسم " Positions " ضم 14 أغنية وهى:
shut up
34+35
motive (feat. Doja Cat)
just like magic
off the table (feat. The Weeknd)
six thirty
safety net (feat. Ty Dolla $ign)
my hair
nasty
west side
love language
positions
obvious
pov
كانت هذه تفاصيل خبر أريانا جراندى تفاجئ عشاقها وتدخل "المعمل".. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.