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أريانا جراندى تفاجئ عشاقها وتدخل "المعمل".. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية إريانا جراند أن تثير حماس محبيها و عشاقها و جعلهم فى حالة شغف لانتظار كليبها الجديد " 34+35 " وهى واحدة من أغنيات ألبوم أريانا الأخير والذى يحمل اسم " Positions "، ونشرت جراندى البالغة من العمر ( 27 عام ) على صفحتها الشخصية على إنستجرام " "التيزر" الرسمى للكليب و التى ظهرت فيه جراندى وهى تتجول فى أحد المعامل و تكتب بعض الملاحظات، وجاء بالفيديو أن الكليب سيكون قريبا على الشاشة و ذلك دون الإعلان عن موعد محدد لأطلاقه و كأن جراند ستطرحه بشكل مفاجئ .

وحصد التيزر الذى كشفت عنه أريانا جراندى أكثر من 5.1 مليون مشاهدة خلال 17 ساعة من نشره على إنستجرام .

يذكر أن ألبوم الذى اطلقته جراندى نهاية أكتوبر الماضى و حمل اسم " Positions " ضم 14 أغنية وهى:

 

 shut up

 34+35

 motive (feat. Doja Cat)

 just like magic

 off the table (feat. The Weeknd)

 six thirty

 safety net (feat. Ty Dolla $ign)

my hair

 nasty

 west side

 love language

 positions

 obvious

 pov

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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