شكرا لقرائتكم خبر عن أريانا جراندى تفاجئ عشاقها وتدخل "المعمل".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية إريانا جراند أن تثير حماس محبيها و عشاقها و جعلهم فى حالة شغف لانتظار كليبها الجديد " 34+35 " وهى واحدة من أغنيات ألبوم أريانا الأخير والذى يحمل اسم " Positions "، ونشرت جراندى البالغة من العمر ( 27 عام ) على صفحتها الشخصية على إنستجرام " "التيزر" الرسمى للكليب و التى ظهرت فيه جراندى وهى تتجول فى أحد المعامل و تكتب بعض الملاحظات، وجاء بالفيديو أن الكليب سيكون قريبا على الشاشة و ذلك دون الإعلان عن موعد محدد لأطلاقه و كأن جراند ستطرحه بشكل مفاجئ .

وحصد التيزر الذى كشفت عنه أريانا جراندى أكثر من 5.1 مليون مشاهدة خلال 17 ساعة من نشره على إنستجرام .

يذكر أن ألبوم الذى اطلقته جراندى نهاية أكتوبر الماضى و حمل اسم " Positions " ضم 14 أغنية وهى:

shut up

34+35

motive (feat. Doja Cat)

just like magic

off the table (feat. The Weeknd)

six thirty

safety net (feat. Ty Dolla $ign)

my hair

nasty

west side

love language

positions

obvious

pov