شكرا لقرائتكم خبر عن عرض جماهير ناجح لفيلم صندوق الدنيا بنادى السينما الأفريقية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عرض أمس فيلم " صندوق الدنيا " في نادي السينما الأفريقية بمركز ابداع الاسكندرية بحضور رئيس مهرجان الأقصر السيناريست سيد فؤاد ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني وفريق عمل الفيلم المخرج عماد البهات والفنان عمرو القاضي بطل ومنتج الفيلم والفنانة جيهان خليل وبحضور عدد من السينمائيين منهم المخرج السينمائي أشرف فايق والناقد الكبير فاروق عبد الخالق والناقد السكندري سامي حلمي والمخرج محمد محمود رئيس مهرجان اسكندرية للفيلم القصير ومحمد سعدون مدير مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ومنسق نادي السينما الأفريقية بالإسكندرية محمد محب وعدد من مخرجي وفناني الإسكندرية .



الجمهور السكندري تفاعل مع العرض



الجمهور السكندري مع عمرو القاضي

ونال الفيلم إعجاب الجمهور السكندري وتفاعلوا معه عقب العرض من خلال ندوة أدارها الناقد رامي عبدالرازق واستمرت لمدة ساعتين تناقش فيها الجمهور مع صناع الفيلم وأبدوا إعجابهم بالتجربة السينمائية الجديدة في الطرح .



المخرج السينمائي اشرف فايق



جيهان خليل احد الابطال في الفيلم

وقال سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر ان هذا هو جزء من دور نادي السينما الافريقية ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وهو نشر الثقافة السينمائية علي مستوي مصر بجميع محافظاتها ويعاود النادي نشاطه في الفترة الحالية بقوة .



حضور جماهيري قوي لفيلم صندوق الدنيا



رامي عبدالرازق يدير ندوة فيلم صندوق الدنيا بحضور صناعه

نادى السينما الأفريقية يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان ، وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحى عبدالوهاب،ويمثل النادى أحد أنشطة مهرجان "الأقصر السينمائى " والتى تقام تحت شعار مهرجان على مدار العام.



سيد فؤاد خلال الندوة



عقب الندوة وعرض الفيلم صناع الفيلم مع ادراة نادي السينما الافريقية



عمرو القاضي وجيهان خليل