شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس عن أزمته مع هانى شاكر: أحترمه ولا أعتقد أنه زعلان منى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم أحمد فلوكس، معلقاً عن أزمته مع المطرب هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية قائلًا: مقدرش أبقى زعلان منه ده أستاذنا وأبونا ومعتقدش إنه زعلان مني عشان هو قلبه أبيض، أنا هاجمته وكنت منفعل من كم النفاق وهو كان شايف إني بعمل شو، وتابع موجهًا رسالة: أنا احترم قامته الفنية وأنا واثق أن أستاذ هاني فهم قصدى غلط، وحاولت أصالحه، عايز أقوله متزعلش مني أنا طبعا مقصدش خالص.. أنا بحبه جدا وهو قلبه طيب جدا". وأضاف أنه وجه عتابه لهاني شاكر بعد نعيه اليوتيوبر مصطفى حفناوي، مضيفا أنه كان من باب أولى أنه نقيب الموسيقيين ويمثل تلك الجهة، دون أن تكون لديه أو لدى غيره من المتعاطفين أي دراية باليوتيوبر الراحل.

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