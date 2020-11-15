صور| ديانا كرزون تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت المطربة الأردنية ديانا كرزون لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

ظهرت ديانا كرزون في الصور بإطلالة جذابة، وعلقت: "صفاء النفس وبياض القلب صفة جميلة، لا يستطيع الإنسان اصطناعها مهما كانت قدراته بالتمثيل".

احتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، 14 سبتمبر الماضي، بزفافها على الإعلامي الأردني معاذ العمري، في حفل اقتصر على حضور الأهل والأقارب داخل منزل "ديانا" بالعاصمة الأردنية عمان.

وكتبت "ديانا" على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "بسم الله وعلى بركة الله، اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة، ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين".