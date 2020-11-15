بالصور| بعد شفائها من كورونا.. سلمى أبوضيف في تجمع كبير بحفل زفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الممثلة الشابة سلمى أبو ضيف جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصور جديدة وفيديوهات عبر خاصية "القصص القصيرة".

سلمى ظهرت لأول مرة منذ إعلانها شفائها من فيروس كورونا المستجد، في تجمع كبير بحفل زفاف، وأخذت ترقص مع أصدقائها على أغاني "حلو المكان" للفنان تامر حسني، و"بالبنط العريض" للفنان حسين الجسمي، كما ظهرت في مقطع فيديو آخر وهي تردد كلمات أغنية "ألف ليلة وليلة" لـ"كوكب الشرق" أم كلثوم.

سلمى أبو ضيف شاركت مؤخرًا في بطولة إحدى حكايات "إلا أنا"، والتي حملت عنوان "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، أحمد خالد صالح، وخالد أنور.