سامي مغاوري عن مسرحية في صحبة الهادي الأمين :"مازلنا نشعر أننا في رحابك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الفنان سامي مغاوري عن سعادته بمشاركته في مسرحية "في صحبة الهادي الأمين".

كتب "مغاوري" منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، جاء فيه: "لمدة ثلاثة أسابيع كنا نجري بروفات على مسرحية في صحبة الهادي الأمين صل الله عليه وسلم، ومنذ اليوم الأول للبروفات ونحن نشعر بالراحة والهدوء والسكينة وكأننا في رحاب رسول الله".

وتابع "ومرت الأيام وكانها حلم جميل وانتهت ليالي العرض، ومازلنا نشعر اننا في الرحاب في رحابك يا رسول الله ي احبيبنا يا شفيعنا صل الله عليك وسلم".

انطلقت حفلات الليلة المحمدية "في صحبة الهادي الأمين" يوم الأربعاء 11 نوفمبر الجاري واستمرت لمدة 3 أيام على مسرح البالون بالعجوزة.

"في صحبة الهادي الأمين" يخرجها مسرحيا وتليفزيونيا جمال عبدالحميد، ألحان صلاح الشرنوبي، دراما شعرية سراج عبدالقادر، أشعار الأوبريت مصطفى عياد، كتابة الأغاني صفوت زينهم، مخرج منفذ هاني عبدالهادي، تصميم استعراضات مصطفى حجاج، هيئة الإخراج: وليد الجلاد وسيد إبراهيم ومحمود كامل ومعتز مغاوري وعبدالله هزاع، مخرج منفذ تليفزيوني عبدالسلام جنيدي، ديكور محمود سامي، إضاءة سامي المغربي، أزياء هبة محمود، ينقلها للتليفزيون أمل أسعد، جرافيك ومادة فيلمية كامل المحلاوي، مدير الإنتاج أمل حبيب.