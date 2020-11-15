لاميتا فرنجية تحتفل بعيد ميلادها بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفلت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية بعيد ميلادها، وشاركت جمهورها بصور لها مع "تورتة" عيد الميلاد. نشرت لاميتا صورًا خلال احتفالها بعيد ميلادها في أحد الحدائق رفقة زوجها ونجلها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"عيد ميلادي". وكان آخر أعمال لاميتا فرنجية، فيلم "بنت من دار السلام"، الذي عرض عام 2014، وهو من بطولة رحاب الجمل، راندا البحيري، ماهر عصام، نادية العراقية، ومن تأليف وإخراج طوني نبيه.

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