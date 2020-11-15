أحمد مجدي: الموسم الثاني من "الآنسة فرح" سيكون أقوى من الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان أحمد مجدي عن تطور شخصية شادي في الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، على مستويين، داخلي مع نفسه وخارجي مع من حوله، مشيراً إلى أن "الشاب بات أكثر نضوجاً وتفهماً، إضافة لكونه سعيد حينما بات لديه طفل، كما حقّق ما يريده بعدما أصبح محاطاً بأسرته".

ويعد مجدي في بيان صحفي بـ"موسم ثان أقوى من الأول خصوصاً أننا كشخصيات أصبحنا نفهم بعضنا بعضاً، ما يجعل التصوير أسهل وأسرع، ونفهم أفعال وردود أفعال الشخصيات أكثر"، لافتاً إلى "أننا بعيداً عن الكاميرا، تجمعنا صداقة وهذا ينعكس على التصوير، بعد سنة من العمل والاستثمار الحقيقي في العلاقات".

يُعرض المسلسل الكوميدي "الآنسة فرح" في موسمه الثاني على شاهد VIPبداية من اليوم الأحد، من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج، وبطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، بينما يتولى جورج عزمي رواية الأحداث بأسلوب طريف وسلس.

في الموسم الجديد، تكمل حكاية فرح وعائلتها بمشاكلها وأفراحها والخلافات التي لا تتوقف، فبعدما مرت الأخيرة بحادث غير مجرى حياتها، تنطلق الأحداث الجديدة من داخل المستشفى لحظة وضع فرح لمولودها، وما يتبع ذلك من خطف للطفل لابتزازها، والكثير من التطورات الكوميدية.