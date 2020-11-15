أسماء أبو اليزيد: الموسم الثاني من "الآنسة فرح" سيضم أحداثًا طريفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة أسماء أبو اليزيد، إن الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، سيضم الكثير من الأحداث الطريفة التي ستمر بها البطلة مع طفلها، بعدما أصبحت أمًا، وتعيش مرحلة جديدة في حياتها.

وأشارت أسماء في بيان صحفي، أن "فرح" الشخصية التي تؤديها في المسلسل، ستحسم قرارها وعلاقتها بـ"شادي" أحمد مجدي و"طارق" محمد كيلاني.

وعن كواليس العمل، قالت إن العلاقة بين فريق المسلسل توطدت موسم تلو الآخر.

يُعرض المسلسل الكوميدي "الآنسة فرح" في موسمه الثاني على "شاهد VIP"، من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج، وبطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، بينما يتولى جورج عزمي رواية الأحداث بأسلوب طريف وسلس.

في الموسم الجديد، تكمل حكاية فرح وعائلتها بمشاكلها وأفراحها والخلافات التي لا تتوقف، فبعدما مرت الأخيرة بحادث غير مجرى حياتها، تنطلق الأحداث الجديدة من داخل المستشفى لحظة وضع فرح لمولودها، وما يتبع ذلك من خطف للطفل لابتزازها، والكثير من التطورات الكوميدية.