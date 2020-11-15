يسرا تنشر صورًا من زيارتها لمنطقة سقارة بعد الإعلان عن كشف أثري بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة يسرا مجموعة من الصور تجمعها بالفنانة إلهام شاهين، ليلى علوي، هالة صدقي، الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، خلال زيارتهن لمنطقة سقارة، بعد الإعلان عن كشف أثري جديد.

وعلقت يسرا على الصور: "سعيدة جدا بحضوري هذا الحدث التاريخي العظيم للكشف عن الكنوز الفرعونية التي تم العثور عليها في منطقة سقارة، والتي تعد من أكبر الاكتشافات في 2020، لاحتوائها على أكثر من 100 تابوت، بخلاف الـ59 الذي تم اكتشافهم من قبل، بنفس المكان، لم يفتح على الإطلاق ومغلق منذ 2500 عام".

جدير بالذكر أن أعمال حفل البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة سقارة مستمرة، وأسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام.