تراند اليوم : "مايكل جاكسون" تخلت عنه عشيقاته بعد أن أصبح عاجزًا جنسيًا

ادعى الحارس الشخصي السابق لمايكل جاكسون، أن ملك البوب "تم التخلي عنه من قبل اثنتين من صديقاته السريات" بعد أن فقد قدرته على ممارسة الجنس، نتيجة تعاطي المخدرات.

قال مات فيدس، والذي قدمه صديقه المشترك أوري جيلر إلى جاكسون في عام 1998، إن ملك البوب قد هُجِر بعد أن فقد قدرته على ممارسة الجنس نتيجة تعاطي المخدرات لفترات طويلة على مر السنين.

وقام فيدس، الذي عينه جاكسون كحارس شخصي له وكان بجانبه حتى وفاته في عام 2009، بحراسة ملك البوب خلال زواجه من ليزا ماري بريسلي وديبي رو، لكنه يدعي أنه كان لديه علاقات مع فتيات انفصلت اثنتان منهما عنه.

ارتبط جاكسون أيضًا بعدد كبير من المشاهير، من بينهن ويتني هيوستن وبروك شيلدز وتاتوم أونيل. وادعى حارسه، أنه كان يفتقر إلى القدرة على ممارسة الجنس وفقد علاقاته مع امرأتين بسبب ذلك.

في عام 2012، قال فيدس لصحيفة "ذا صن": "في النهاية كان عاجزًا بعد كل سنوات الاعتداء. كانت لديه صديقتان في ذلك الوقت واحدة من العاملين في منزله والأخرى شابة".

وأضاف: "لكن العلاقة كانت تنهار عندما مات لأنه لم يستطع الأداء في غرفة النوم"، وتابع: "لا عجب من كمية العقاقير التي كان يتعاطاها. وإذا لم يستطع الحصول على مخدرات لشربها".

قال الحارس الشخصي، إن جاكسون أراد أيضًا أن يظهر "بلا جنس" لمعجبيه حتى يضفي الغموض على شخصه.

وأضاف: "لم يكن يريد أن يفكر الناس فيه على أنه امرأة أو رجل، لقد أراد أن يكون" بلا جنس "لأنه يعتقد أن ذلك يزيد من غموضه".