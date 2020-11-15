قبل انطلاقه.. تفاصيل حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

يقدم حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الذي ينطلق غدًا، الاثنين، 3 فنانين هم : الفنانة لقاء سويدان والفنانة منة بدر تيسير والفنان الشاب الشاب سيف حميدة الحاصل علي جائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي في دورته الأخيرة، وهو طالب بأكاديمية الفنون ويبلغ من العمر 21 عاما.

كما اختارت إدارة المهرجان العرض المسرحي " إيزيس " للمخرج كريمة بدرير ليكون حفل افتتاح الدورة الخامسة والعرض من إنتاج دار الأوبرا المصرية لفرقة فرسان الشرق للتراث التي تقدم

التراث علي الطريقة المعاصرة.

والعرض بطولة ياسمين سمير، نادر جمال، محمد هلال، عبد الرحمن دسوقي، حبيبه إبراهيم، دنيا محمد، باسم مجدي، فاطمه الشبراوي، حسين رشاد، وجميع أعضاء فرسان الشرق.

العرض تصميم ملابس وديكور إهداء أنيس إسماعيل، أشعار محمد زناتي إعداد موسيقي، محمد مصطفي إضاءة رضا إبراهيم، وتنفيذ الديكور والملابس والإكسسوار فنانو إدارات دار الأوبرا المصرية.

وقام بصوت روح إيزيس الفنانة فاطمه محمد علي، تصميم وإخراج كريمة بدير،

تصميم بوستر للفنان مصطفي عوض.

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى هو أول مهرجان تسابقى عالمى ودولى يختص بالشباب على أرض سيناء الحبيبة وتحديدا بمدينة شرم الشيخ.

ويعكس مدى أهمية وقيمة الدور الذى تلعبه الثقافة والفن فى تطوير الشق السياحى والاقتصادى وفتح آفاق لسوق جديدة بمدينة شرم الشيخ تتفق مع أهداف التنمية المستدامة، ولذلك تتضافر كافة الجهود من كافة الأجيال لصناعة هذا المهرجان ممثلة فى رئيس المهرجان الفنان مازن الغرباوي والرئيس الشرفى للمهرجان سيدة المسرح العربى الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان القدير محمد صبحي مع مجموعة من الشباب الواعد منهم المدير العام للمهرجان الدكتورة إنجي البستاوي .