سامي مغاوري يكشف كواليس مسرحيه في صحبه الهادي الأمين

كشف الفنان الكبير سامي مغاوري عن كواليس مسرحية "في صحبة الهادي الأمين"، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب "مغاوري" عبر حسابه قائلًا : "لمد ثلاثه اسابيع كنا نجري بروفات علي مسرحيه في صحبه الهادي الأمين صلي الله عليه وسلم ومنذ اليوم الاول للبروفات ونحن نشعر بالراحه والهدوءوالسكينه وكأننا في رحاب رسول الله".

وتابع حديثه قائلًا : "ومرت الايام وكانهاحلم جميل وانتهت ليالي العرض ومازلنا نشعر اننا في الرحاب في رحابك يارسول الله ياحبيبنا ياشفيعنا صلي الله عليك واسلم".

ويشارك في بطولة الليلة المحمدية الفنانين "سهير المرشدي، أشرف عبد الغفور، سميرة عبد العزيز، سوسن بدر، أحمد ماهر، طارق دسوقي"، مع المنشد علي الهلباوي والمنشد محمود التهامي،

البطولة الغنائية للمطربين "مروة ناجي، مي فاروق، هدي عمار، وائل الفشنى" مع كوكبة أخرى من المطربين، بالاشتراك مع نجوم شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية بالبيت برئاسة الدكتور أسامة زغلول.

"في صحبة الهادي الأمين"، إشراف الدكتور أشرف زكي، وإخراج جمال عبد الحميد، تأليف وأشعار مصطفي عياد، ألحان صلاح الشرنوبي، مخرج منفذ أمل أسعد، ديكور محمود سامي، أغانى صفوت زينهم، إضاءة سامي المغربي، أزياء هبة محمود، مدير الإنتاج أمل حبيب .