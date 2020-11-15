فيديو.. أغنية "أناني" لأنغام تقترب من النصف مليون مشاهدة

اقتربت أغنية "أناني"، للفنانة أنغام، من حاجز النصف مليون مشاهدة، وذلك خلال 4 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية كلمات: عبدالرحمن بن مساعد، ألحان: صادق الشاعر توزيع: وليد فايد، ويقول مطلعها "أناني ويسعدَكْ إنّي أعاني حبك الأكبر لنفسَكْ.. اليوم و فْ باكر وأمسَكْ وتدري ما أقوى بعادَكْ مهما أتعبني عنادك يا حبيبي الواثق الجافي الأناني فرق ما بين الحقايق والأماني".

تم طرح ألبوم "مزح" مساء أمس على قناة "روتانا خليجية"، إضافة إلى طرحه على "يوتيوب" وعدد من المنصات الموسيقية الإلكترونية الشهيرة.

ضم الألبوم 15 أغنية، منها: مزح، غريب، لا تستغرب، آخر لقا، لايقين، اسمك حبيبي، هنا وهناك...، مع عدد من كبار صُنّاع الأغنية الخليجية، من الشعراء: الشاعر بدر بن عبدالمحسن، عبدالرحمن بن مساعد، تركي آل الشيخ،

الجادل، قوس، والألحان من نصيب: سهم، صادق الشاعر.

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يذكر أن أنغام طرحت آخر إصداراتها الخليجية من خلال ألبوم "راح تذكرني"، الذي تم طرحه عام 2018، وضم 12 أغنية أبرزها: لاتهجى، مستحيل، هدى قلبه، لوتحلف، الخيانة، يوجعونك، تلاقينا، وين تروح"، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا على مستوى العالم العربي، خصوصًا في حفلات أنغام في دول الخليج، حيث يحدث تناغمًا بينها وبين جمهورها بتفاعل مميز مع ذلك النوع من الإصدارات الغنائية لها.