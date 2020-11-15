عدد محدود لتذاكر حفل أم كلثوم في معهد الموسيقى العربية

في ظل استعدادت معهد الموسيقى العربية، لحفل كوكب الشرق أم كلثوم، الذي يقام على مسرحه، يتبقى عدد محدود من تذاكر الحفل، وذلك قبل أسبوع من موعده.

يقام الحفل يوم الأحد الموافق 22 نوفمبر،

في تمام الساعة الـ 8 مساءً على مسرح المعهد، على أن يكون سعر التذكرة موحد لجميع الفئات بقيمة 125 جنيه.

تم إعادة الأنشطة الاحتفالية على

عدد من مسارح مصر معأخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد.