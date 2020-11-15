شارك المطرب أحمد سعد متابعيه بصورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهر"سعد" من خلال الصورة برفقة شقيقه الفنان عمرو سعد، والفنان هاني رمزي، وعلق عليها قائلاً:"إخواتي"، وقد تفاعل معه الكثير منمتابعيه عبر التعليقات.
يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية "بصرة"، كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامي وأدهم دهيمة، التي حققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة عقب طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب".
كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. أحمد سعد لهاني رمزي وعمرو سعد: إخواتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.