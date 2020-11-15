صورة.. أحمد سعد لهاني رمزي وعمرو سعد: إخواتي

شارك المطرب أحمد سعد متابعيه بصورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهر"سعد" من خلال الصورة برفقة شقيقه الفنان عمرو سعد، والفنان هاني رمزي، وعلق عليها قائلاً:"إخواتي"، وقد تفاعل معه الكثير من

متابعيه عبر التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية "بصرة"، كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامي وأدهم دهيمة، التي حققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة عقب طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب".