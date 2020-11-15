بعد حضورها الإعلان عن الكشف الأثري.. هالة صدقي لمتابعيها: من أمام المعبد بالكمامة اهو

شاركت الفنانة هالة صدقي متابعيها صورة جديدة لها من منطقة سقارة الأثرية، بعد حضورها الإعلان عن الكشف الأثري، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشرت"هالة" صورة لها داخل منطقة سقارة، وعلقت عليها قائلة:"من أمام المعبد بالكمامة اهو ، بس لما بنصور للأسف لازم نشيل الكمامة، ربنا يسترها علي الجميع"،

وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي مسلسل "ليه لأ"، بطولة أمينة خليل، محمد الشرنوبي، ناردين فرج، هاني عادل، تأليف مريم نعوم ، وإخراج مريم أبو عوف، والذي حقق مشاهدات عالية فور طرحه على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.