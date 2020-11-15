في أسبوع..أغنية" بعدنا" لـ محمد محيي تحقق أكثر من مليون وربع مشاهدة

سجل الفنان محمد محيي، بأغنيته الجديدة "بعدنا"، أكثر من مليون و300 ألف مشاهدة، وذلك خلال أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع:محمد رحيم، ويقول

مطلعها"بعدنا ..بعدنا في يوم ما

أتواعدنا ... بعدنا وليلة معادنا بإيدنا .. كسرنا قلوبنا وإيدنا شموعنا طفيتها دموعنا ويومها .. وداعنا وجعنا رجعنا ليوم

ماابتدينا رضينا بألمنا.... بعدنا .. بعدنا أخدنا قرارنا وبعدنا".

يذكر أن آخر إصدارت محيي الغنائية كانت من خلال أغنية "قضية"، التي طرحت خلال أغسطس الماضي، حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمـات : رضا أمين ألحان: مصطفي عوض توزيع فهد.