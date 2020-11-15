غدًا.. طرح أغنية "إنتي معلمة" لـ عمر كمال وحمو بيكا

يستعد المطرب عمر كمال لطرح أغنيته الجديدة "إنتي معلمة"، عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشر"كمال" صورة له برفقة المطرب حمو بيكا، وعلق عليها قائلاً:"بكرة، إنتى معلمة، الساعة ٥، على قناتى الرسمية على اليوتيوب"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، وعبروا عنحماسهم لسماع الأغنية.
يذكر أن آخر أعمال عمر كمال أغنية بعنوان "هنعمل لغبطيطا"، من كلمات إسلام المصري، ألحان حسن شاكوش، توزيع إسلام ساسو، كما شارك الفنان حسن شاكوش في غناء الأغنية، وحققت مشاهدات عالية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".
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