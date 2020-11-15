صورة.. أحدث أغنيات حاتم العراقي "حيل أحبك"

يستعد الفنان حاتم العراقي، لطرح أغنيته الجديدة "حيل أحبك"، وذلك بحسب ما أعلنت الشركة المنتجة للأغنية عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". الصور والفيديوهات "إنستجرام". سيتم طرح الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، إضافة إلى بعض من المنصات الموسيقية الشهيرة. بعض من المنصات الموسيقية الشهيرة. يذكر أن حاتم طرح أخيراً أغنية "واحد يحب واحد"، وذلك خلال فبراير الماضي، وسجل أكثر من 600 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، كلمات: علي الفريداوي ألحان: علي الحميد.

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