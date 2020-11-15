فيديو.. حسين الجسمي يروّج لأحدث أغانيه "لبة العيون"

أعلن الفنان حسين الجسمي عن أنغنيته الجديدة "لبة العيون"ـ وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". طرح الجسمي برومو الأغنية، وعلق عليه قائلاً:"قريباً "لبّة العيون"، من أشعار جنان. يذكر ان الجسمي قد طرح مؤخراً "جبار"، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة، أشعار نهيان بن زايد آل نهيان، ألحان حسين الجسمي، توزيع: زيد عادل. مؤخراً "جبار"، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة، أشعار نهيان بن زايد آل نهيان، ألحان حسين الجسمي، توزيع: زيد عادل. شاهد البرومو من هنا

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