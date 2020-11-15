آخر تحديث: 15 - نوفمبر - 2020 2:17 مساءً
سوميترا شاترجي
عن عمر ناهز 85 عاما، فارق بطل السينما الهندية الشهير، البنغالي سوميترا شاترجي، الحياة صباح اليوم الأحد في مستشفى “بيل في” (Belle vue) في كالكوتا بالهند متأثرا بوباء كورونا.
ودخل سوميترا المستشفى للعلاج من الداء في يوم 6 تشرين الاول الماضي بعد تأكد إصابته بفيروس كوفيد 19 قبل نقله مؤخرا إلى مصلحة العناية الطبية المركزة، بسبب تدهور حالته الصحية بشكل خطير، لاختلالات في وظائف كليتيه وجهازه العصبي.
رحل سوميترا، الممثل، المثقف، الشاعر، الحامل شهادة جامعية في الآداب من جامعة كالكوتا الهندية، بعد مسيرة 61 عاما من العطاء الفني، بدأها بفيلم “عالم أبو” سنة 1959، وشارك خلالها في 300 فيلم ككمثل في السينما والتلفزيون وكمخرج.
وعلق رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، على خبر الوفاة في تغريدة على موقع “تويتر” جاء فيها : إن رحيل سوميترا شاتيرجي خسارة كبيرة لعالم السينما”.
كانت هذه تفاصيل خبر رحيل أسطورة السينما الهندية متأثراً بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.