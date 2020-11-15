تراند اليوم : عزت العلايلي عن سبب إبتعاده عن السينما : مش هقدر أخدع جمهوري

أكد النجم عزت العلايلي أن هناك أسبابا كثيرة وراء ابتعاده عن السينما خاصة بعد وأن قدم مجموعة من الأعمال السينمائية أبرزها تراب الماس.

أضاف: عرضت أعمال سينمائية كثيرة علي ولكنني رفضتها لأسباب كثيرة وأبرزها أن الدور والقصة لم يتناسب مع مشواري الفني خاصة أن المُشاهد يثق في وتعود علي أعمال فنية معينة فلا أستطيع أن أخدع جمهوري.

وعن رأيه في السينما مؤخرا، أشار إلى أن هناك أعمالا سينمائية مقبولة والبعض لا يتناسب مع المجتمع المصري وغير موفقة.

كان مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط كرم فى دورته 36، والتى تحمل اسم الفنان عزت العلايلي، باقة من الفنانين خلال حفل ختام المهرجان، حيث تم تكريم الفنان عزت العلايلى الذى تحمل الدورة اسمه وتسلم تمثال عروس البحر.

وحضر حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 36 عدد من نجوم الفن منهم، الفنان عزت العلايلي، الفنانة كارول سماحة، الفنان صلاح عبد الله، المخرجة ايناس الدغيدي، الفنانة سلوي محمد علي، الفنان أحمد وفيق ، الفنانة إلهام شاهين ، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة.



