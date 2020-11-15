تراند اليوم : ملك جمال من صغره .. فنان شهير في طفولته يخطف الأنظار – إتفرج

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة لواحد من نجوم الجيل الذهبي في السينما المصرية هو الفنان صلاح ذو الفقار في طفولته.

ويظهر صلاح ذو الفقار في الصورة بكامل أناقته مرتديا بذلة وكرافت.

جدير بالذكر أن صلاح ذو الفقار ينحدر من عائلة فنية حبث أنه شقيق كل من عز الدين ذو الفقار، ومحمود ذو الفقار واللذان عملا بالإخراج والتمثيل ومكناه من خوض تجربة التمثيل وهو طفل ولكنه لم يستمر بالتمثيل حينها.

إلتحق بعدها بكلية الشرطة وتخرج ليعمل مدرساً بالكلية، ليخوض تجربة التمثيل حينها مرة أخرى ومن بعدها يتفرغ للعمل في السينما، من أبرز أفلامه (مراتي مدير عام، الرجل الثاني، الأيدي الناعمة، الناصر صلاح الدين).

وبالنسبة لمجال الدراما التلفزيونية فقد شارك بالعديد من المسلسلات، مثل (عائله شلش، الأسطى المدير)، وفى المسرح عمل في مسرحية (روبابيكيا)، وافته المنية في عام 1993، أثناء تصويره فيلم (اﻹرهابي).

https://media.filfan.com/NewsPics/FilfanNew/large/312766_0.jpeg

