تراند اليوم : إتفرج.. أصالة تطلب الدعم النفسي لمستشفي بهية..وشام الذهبي تبكي تأثراً

زارت الفنانة أصالة برفقة ابنتها شام الذهبي، مستشفى بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي للسيدات، لمقابلة عدد من المريضات والمحاربات للمرض الخبيث، والحديث معهن.

وعلى هامش الزيارة، تحدثت شام الذهبي، ابنة أصالة، لبرنامج “Et بالعربي”، قائلة أنها أتت برفقة والدتها لزيارة المستشفى: “أنا جيت معها عشان ما بصدق أقابل الناس العظيمة دي وبيحسنوا نفسيتنا.. وبيدونا طاقة إيجابية كبيرة”.

وبكت “شام” متأثرة بوالدتها قائلة: “أمي دي بنتي وأختي وصديقتي.. وهي إنسانة ربتني إني أكون إنسانة.. وهي عشان فنانة فهي كتلة إحساس وماشية على طول بإحساسها”.

واختتمت “شام” حديثها عن والدتها: “هي عدت بحاجات كتير أوي.. وإحنا قدها”.

خلاف أصالة وأحلام

ويذكر أن أزمة بدأت بين أصالة وأحلام، انتهت بالصلح بعد تدخل ابن الأخيرة، وكان الخلاف يعود إلى العام الماضي، عندما دعت أصالة بالشفاء للإعلامية فجر السعيد، بسبب أزمتها الصحية الأخيرة، ودخلت أحلام تشيد بموقف أصالة قائلة: “هذا نفس الكلام اللي دائما أقوله لفجر عنك أنت ما في منك طيبة وأصيلة وهذا سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي، شكرا على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك وأصلك”.

وردت أصالة على أحلام قائلة: “حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير.. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة، يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبًا ربع قرن، المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض”، وبعد رد أصالة، أعلنت أحلام عن حظر الفنانة أصالة بالبلوك.

تدخل فاهد مبارك ابن المطربة الإماراتية أحلام للصلح بين والدته والمطربة أصالة بتغريدة منه لأصالة عبر “تويتر” كتب فيها “الحين أبي أفهم شي كلكم مستغربين إني أحب أصالة؟ عشان يكون في علمكم يعني إن أمي تسمع لأصالة أكثر مني.

وردت أصالة على التغريدة بقولها: “‏لا تتخيّل يافاهدي كمّ أسعدتني كلماتك الطيّبة ومحبّتك الغالية.. إرتقاءك هذا يدلّ على طيب نفسك، وأخلاقك العالية، (بتمنّى شوفك حبيبي قريب وغنّي لك وسمعت إنّك بتلحّن فيالا حضّر مامتي شي تسمّعني).



