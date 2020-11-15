تراند اليوم : إدعولوا .. إصابة الفنان مجدي عبيد بجلطة دماغية

أصيب الفنان مجدي عبيد بجلطة فى المخ، للمرة الثانية خلال أسبوعين، مما أدى لنقله للمستشفى.

كان عبيد قد أصيب بجلطة في المخ قبل نحو أسبوعين، احتجز على إثرها بالرعاية المركزة، وبعد أن تحسنت حالته قليلاً، وخرج من المستشفى، أصيب بجلطة ثانية وتم حجزه مرة أخرى في المستشفى، بالأمس.

يُذكر أن مجدي عبيد مخرج وممثل مسرحي، أخرج ومثل العديد من المسرحيات بمسرح الثقافة الجماهيرية منذ عام 1985، واشتهر بدوره في مسلسل “حديث الصباح والمساء”، كما شارك في العديد من المسلسلات، منها “أفراح القبة” و”بدون ذكر أسماء” وأبو العروسة 2″.