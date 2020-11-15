تراند اليوم : اتفرج بالفيديو على فيفي عبده هتوريك اللي عمرك ماشفته

كتب – الخليج 365

الفنانة فيفي عبده عادت من جديد بعد فترة طويلة من الغياب، وحضرت بفيديو جديد لها من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وهي من الأشياء التي يريد متابعتها الكثير ممن يحبون متابعتها بشكل دائم.

فيفي عبده أطلت بشكل جذاب حيث أنها ارتدت فستان مكشوف واعتمدت على وضع مكياج ملفت للانتباه، وأيضاً هي اعتادت أن تظهر بشكل مستمر بوصلات رقص من منزلها حتي تقوم بمحاربة الملل والروتين بسبب العزل المنزلي بعد انتشار فيروس كوروبا.

يذكر أيضاً أن أحدث الأعمال التي ظهرت فيها برنامج “خلي بالك من فيفي” وهو الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وأعمالها الدرامية أحدث مسلسل هو “مملكة الغجر” حيث أنها قامت ببطولته مع كلاً من حورية فرغلي وميار الغيطي وأحمد كرارة وسامح الصريطي وحازم سمير وصبري عبد المنعم وسناء شافع ومحمد حمزة والكثير من النجوم.

جديراً بالذكر أيضاً أن مسلسل مملكة الغجر حصل على نسب مشاهدة عالية من بين غيره من المسلسلات الأخرى، وهو من إنتاج شركة الذهب للإنتاج والتوزيع الفني ونقابة السينمائيين، وهذا بالتعاون مع شركة الماسة وهو من سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد، وسوف نقدم لكم أحدث إطلالة لها وهي التي خطفت جميع أنظار المتابعين وحصلت على الكثير من التعليقات عليها.

