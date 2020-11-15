تراند اليوم : نانسي عجرم وإليسا بينافسوا بعض : مين نجمها أعلي – إحكم بنفسك

دافعت المطربة اللبنانية إليسا عن تغريدات مواطنتها نانسي عجرم التي أثارت بها الجدل منذ ساعات مضت دون أن توضح من المقصود بها.

وعبر حسابها على Twitter، كتبت إليسا عدة تغريدات تحدثت فيها عن المنافسة بين نانسي ونجوم جيلها وهي واحدة منهم وأن هذا أمر طبيعي ولابد أن تدعم كل فنانة الأخرى ووصفت نانسي عجرم بالنجمة الكبيرة.

كتبت إليسا “يمكن تغريدات نانسي انفهمت غلط، أو يمكن هيي مزعوجة من موضوع معين، بس هالشي ما بيمنع إنو نانسي عجرم نجمة كبيرة ورح نبقى نتنافس تا أنا إسبقها وهيي تسبقني لأنو هيدي هيي المنافسة الشريفة”.

وفي تغريدة أخرى قالت “خليني إحسم الجدل من الآخر. نانسي وهيفا ونجوى ونوال وأنا وكلنا نجمات، وكلنا منسبق بعض ومنتسابق بالأرقام وبالأعمال، وهيدي منافسة شريفة ودليل صحة بالوسط الفني. نحنا بوضع مفروض كلنا ندعم بعض بهيك ظروف، ونزرع محبة وكلمة حلوة، مش متل بعض الناس الدخيلين اللي عم يخلقو فتن”.

وفاجأت نانسي عجرم متابعيها بنشر مجموعة تغريدات غامضة عبر حسابها على Twitter، وأرجح الكثيرون أن تلك التغريدات المقصود بها إليسا نظرا لحديثها عن تصردها للمشاهدات والاستماع عبر مواقع التواصل الاجتماعي واحتلالها الصدارة متفوقة على نجوم جيلها ووصفها لنانسي عجرم بأنها “بيبي” خلال لقائها في أحد البرامج عبر قناة MTV بمناسبة مرور 20 عاما على مسيرتها الفنية.

كانت نانسي عجرم قد طرحت مؤخرا أغنيتها الجديدة “إلى بيروت الأنثى” عبر أكثر من تطبيق موسيقي.

كشفت نانسي عن مقطع من الأغنية من خلال حسابها على Instagram. وكتبت تعقيبا: “إلى بيروت الأنثى، من قصيدة إلى بيروت الأنثى، مع الاعتذار للشاعر الكبير نزار قباني ألحان د. هشام بولس توزيع المايسترو باسم رزق”.

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