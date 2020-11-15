تراند اليوم : تامر حسني بيموف أون بسرعة وعايش حياته – إتفرج

في أول ظهور له بعد أزمة انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل، شارك الفنان تامر حسني إحدى الفعاليات التي أقيمت في حديقة “زد بارك” بالشيخ زايد، مساء اليوم.

ظهر تامر برفقة العديد من نجوم الفن والمجتمع، في مقدتهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، ويسرا، ونيللي كريم، وبشرى، وشريف رمزي، وهنا شيحة، وياسمين رئيس.

كانت بسمة بوسيل قد أعلنت انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، وأنهما بصدد التحضير لأوراق الطلاق حاليا.

كتبت بسمة عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها على Instagram: “لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل احترام سواء في صور أو فيديوهات ياريت تبطلوا تبعتولي حاجة عشان مش فارقلي أي صور.. وكمان أحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة.. بالتوفيق للجميع”.

لكن ما لبثت بسمة أن حذفت الكلام بعد دقائق من نشره عبر حسابها الرسمي، مما أثار تساؤلات الجمهور حول سبب تراجعها عن الأمر.

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