رامي رضوان يخضع لتحليل فيروس "كورونا": كل ما أقابل حد ياخد 10 خطوات للخلف

رنا صلاح الدين - كشف الإعلامي المصري رامي رضوان عن خضوعه لتحليل فيروس "كورونا"، وذلك بعد اشتباهه في إصابته به.

الإعلامي المصري كتب، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك": "جالي شوية برد خفيف..رشح وهيتلم باذن الله على طول. المشكلة أنه شبهني كل ما أقابل حد يا يرفع حاجبه ويلبس وشه 20 علامة استفهام وتعجب.. يا ياخد بعضه ويديها 5-10 خطوات للخلف در، رغم أني محافظ على التباعد ومش بنزل الكمامة".

وأكد: "والله برد عادي ياخوانا.. من بتاع زمان ده..اللي كنتوا بتقولوا لصاحبه "يا عم ولا يهمك ده شوية برد" وتقوموا واخدينه بالأحضان والبوس بس مش هلومهم. بصراحة انا لو مكانهم هعمل كده وأكتر.. (إضافة لأن البوست شبهني أكتر عملت مسحة وسلبي والنيعمة)".

رامي رضوان

يذكر أن الإعلامي رامي رضوان يقدم حاليا برنامج "مساء dmc" الذي يعرض يوميا عبر قناة dmc، وهو زوج الفنانة دنيا سمير غانم.