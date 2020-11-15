إسلام إبراهيم يعبر عن غضبه: "التنمر على تامر حسني وبسمة بوسيل مقرف ومقزز"

رنا صلاح الدين - عبر الفنان إسلام إبراهيم، عن استيائه الشديد بسبب تعرض النجم تامر حسني وبسمة بوسيل للتنمر، خاصة بعد إعلان الأخيرة انفصالهما، وهو ما أثار حالة من الجدل.

وكتب إسلام، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" لتنمر اللي حاصل علي تامر حسني وبسمة شيء مقرف ومقزز".

اسلام ابراهيم

وكانت بسمة بوسيل قد كتبت عبر خاصية الـ"ستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور.. وكمان أحب أعرفكوا إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق".

وتابعت بسمة بوسيل: "لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة.. بالتوفيق للجميع".