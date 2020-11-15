دينا فؤاد "عفريتة" في هذا العمل

رنا صلاح الدين - تقوم الفنانة دينا فؤاد بتصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "جمال الحريم"، الذي تقوم ببطولته الفنانة اللبنانية نور، والذي ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة.

وتجسد دينا فؤاد في أحداث العمل شخصية عفريتة، وتقوم في خلال الأحداث بمطاردة بطلة العمل الفنانة نور، والفنان خالد سليم الذي يشارك فيه، وتستمر في الظهور لهم طوال أحداث المسلسل، حيث أنه مأخوذ عن قصص حقيقية عن الدجل والشعوذة، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول أزمات بطلة المسلسل مع الجن والعفاريت.

مسلسل "جمال الحريم" يشارك في بطولته إلى جوار نور وخالد سليم ودينا فؤاد كلا من الفنانين، إسلام جمال، ورنا رئيس، وفراس سعيد، وحازم سمير، وهدى الأتربى، ويظهر فيه عدد من الفنانين كضيوف شرف، وهو من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي.

وكرمت مؤخرا الفنانة دينا فؤاد من قبل جهات عديدة، وذلك أتى عن نجاح شخصية زوجة الإرهابي هشام عشماوي، التي جسدتها في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في المارثون الرمضاني الماضي، وقام ببطولته الفنان أمير كرارة، والذي كان يحكي قصة الشهيد البطل أحمد المنسي.