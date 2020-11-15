بالصور.. ديانا كرازون فراشة بيضاء في أول جلسة تصوير بعد الزواج

رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة الأردنية ديانا كرازون لجلسة تصوير جديدة، والتي تعد أول جلسة تصوير لها بعد زواجها.

الفنانة الأدنية تألقت في الجلسة بفستان أبيض طويل، أظهرها كالفراشة، من توقيع مصمم الأزياء بوسف الجسمي، وتزينت بمكياج كثيف بلمسات الماكييرة سلام، وجمعت شعرها لأعلى في تسيحة كلاسيكية بأنامل مصفف الشعر مصطفى عثمان.

ديانا كرازون

ديانا كرازون شاركت جمهوها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "‏صـفـاء الـنـفـس و بـيـاض القلب صفـه جمييله لا يستطيع الانسان اصطناعهـا مهما كانت قدراته بالتمثيل".

ديانا كرازون

وكانت الفنانة الأردنية ديانا كرازون قد احتفلت زفافها على الإعلامي معاذ العمري، مساء الاثنين 14 سبتمبر.

ديانا كرازون

الفنانة الأردنية تألقت في حفل زفافها بفستان زفاف أبيض أنيق، وأطلت بقصة شعر مختلفة، ومكياج كثيف، ووضعت تاج أبيض كبير على رأسها مع طرحة زفاف طويلة.

ديانا كرازون

ديانا كرازون

ديانا كرازون

ديانا كرازون