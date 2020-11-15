"الآنسة فرح" تعود بـ"تطورات عائلية" في الموسم الثاني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينطلق، الأحد، عرض المسلسل الكوميدي "الآنسة فرح" في موسمه الثاني على "شاهد VIP"، من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج.

ويجسد بطولة المسلسل أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، تامر فرج وغيرهم، بينما يتولى جورج عزمي رواية الأحداث بأسلوب طريف وسلس.



في الموسم الجديد، تستكمل حكاية فرح وعائلتها بمشاكلها وأفراحها والخلافات التي لا تتوقف، فبعدما مرت الأخيرة بحادث غير مجرى حياتها، تنطلق الأحداث الجديدة من داخل المستشفى لحظة وضع فرح لمولودها، وما يتبع ذلك من خطف للطفل لابتزازها، والكثير من التطورات الكوميدية.

وعلقت أسماء أبو اليزيد على العمل قائلة: "فرح باتت أماً، هذا هو التطور الأهم وتدخل بالتالي مرحلة جديدة في حياتها"، مشيرة إلى أن "أمورا طريفة تحدث مع طفلها، خصوصاً أنها تختبر مشاعر الأمومة لأول مرة، وهي عاطفية جداً وتحب العائلة فوق ذلك".



من جانبها، اعتبرت رانيا يوسف أن الموسم الثاني من "الآنسة فرح"، فيه مفاجآت كثيرة، وخفة ظل ومواقف طريفة لمعظم الشخصيات، وتقول: "سنرى تطور شخصية الأم دلال، ونتعرّف أكثر على قصتها مع ابنتها وكيفية تربيتها لها وعلى علاقتها مع والد ابنتها، وتطور العلاقة في الحلقات الجديدة".



وكشف أحمد مجدي عن تطور شخصية شادي على مستويين، داخلي مع نفسه وخارجي مع من حوله، مشيراً إلى أن "الشاب بات أكثر نضوجاً وتفهماً، إضافة لكونه سعيدا حينما بات لديه طفل، كما حقّق ما يريده بعدما أصبح محاطاً بأسرته".

وأعربت المنتجة سالي والي عن سعادتها بردود الأفعال التي حصدها الموسم الأول، لافتة إلى أن "هذا الأمر عائد إلى نوعية العمل نفسه، كونه ليس منتشراً بكثرة فضلاً عن التناغم بين الممثلين، والتزامهم بتوجيهات المخرج، ثم الكاتب الذي قدم نصاً مختلفاً عن الشائع والمعتاد في السوق الدرامي".



وقال المخرج وائل فرج: "أتمنى أن يحقق الجزء الثاني نجاح الأول، وأعتقد أن تقديمه على منصة (شاهد VIP)، هو أمر جيد جديد لأن المنافسة اليوم تدور رحاها بين المنصات على أفضل الأعمال الدرامية، و(شاهد) من أقوى المنصات وعليها إقبال جماهيري كبير".

والمسلسل مأخوذ من فورمات أجنبية وتدور أحداثه حول "فرح" جرسونة في أحد الفنادق بجانب دراستها، تمر بحادث يغير مجرى حياتها، أما والدتها فهي صغيرة في العمر لإنجابها فرح في أول حياتها، مما جعل فارق السن بينهما صغيرا.