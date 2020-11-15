قصة صُلح أحلام وأصالة على "تويتر".. ما علاقة إليسا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد فترة طويلة من العلاقات المتوترة بينهما، تم الصلح بين الفنانة أصالة والفنانة الإماراتية أحلام الشامسي.

وجاء الصلح، الذي شهده موقع "تويتر"، السبت، بمبادرة من نجل المطربة الإماراتية فاهد الهاجري، وبطلب من الفنانة اللبنانية إليسا.



وبدأت القصة بتغريدة من فاهد، عبرّ فيها عن إعجابه بأصالة، وكشف أنّ والدته تستمع إليها باستمرار، رغم القطيعة.

وكتب "نجل أحلام" لأصالة عبر "تويتر": "الحين أبي أفهم شي كلكم مستغربين إني أحب أصالة؟ عشان يكون في علمكم يعني أن أمي تسمع لأصالة أكثر مني".

وحرصت أصالة على الرد على نجل أحلام قائلةً: "لا تتخيل يا فاهدي كم أسعدتني كلماتك الطيبة ومحبتك الغالية.. ارتقاءك هذا يدل على طيب نفسك، وأخلاقك العالية، بتمنى شوفك حبيبي قريب وغني لك وسمعت إنك بتلحن فيالله حضر ماماتي شي تسمعني".





وعقب ذلك رد نجل أحلام قائلا: "حب كبير لخالتي أصالة".

ووسط حماسة معجبي المطربتين، والإلحاح على فاهد بالاستمرار في مبادرة الصلح بينهما، علقتّ أحلام على تغريدة ابنها، بالقول: "لا تحبها أكثر مني بس اعترف إنك حبيتها مني".





وهنا دخلت إليسا على خط الوساطة، مطالبة زميلتيها بالصلح، وقالت "بحبكن كتير أنتوا الاتنين.. وبحب ترجعوا تتصالحوا".

وردت أصالة: "ملكة الإحساس تطلب"، فيما ردت أحلام: "إليسا بموت فيك"، فيما عقبت إليسا: "الحب الحقيقي يصنع المعجزات".

وأثمرت وساطة إليسا وفاهد، عن أول تواصل مباشر بين المطربتين بعد قطيعة طويلة، ردت فيه أصالة، على أحلام بالقول:" منّ حبّك إلي طبّقتي مقولة (من الحُبّ ماقتل).. الله يحفظ فاهد حبيبي، وبيننا أصدقاء مشتركين كلمتهم لازم تمشي.. وهلأ وقت تعترفي شو حبيتي الألبوم اللي بعتقد سمعتيه، وغير هيك اشتقت لك يللي جننتي أهلي".





وعقبت أحلام: "مشكلتك تورطتي تغنين لفاهد حبيبك وحبيب خالته وفاطمة ولولو وتزفينهم عرايس كلهم، وأنا اشتقت لك، وفاهد هو البركة في حياتي دايم هو وخواته ويخلي لك حبايبك.. وأصدقائنا المشتركين قاعدين يرقصون على يا مثبت وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتك".



بينما أعلن نجل أحلام الصلح بين والدته وأصالة، قائلا: "أداء جميل من الطرفين، يا زين الدنيا كذا وحنا حبايب، وبكذا نقدر نقول أقوى الفنانين في الفن العربي رجعوا وبقوة".

يذكر أن الأزمة كانت قائمة بين أصالة وأحلام منذ سنوات، واشتعلت مجددا في منتصف 2019، ونتج عنها قيام أحلام بحظر أصالة على "تويتر".