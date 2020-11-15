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جاستن بيبر يرفع شعار "الوحدة بتقتلنى" على شواطئ سانتا مونيكا.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن المطرب العالمي جاستن بيبر، يعيش فترة من الوحدة، بعد أن ظهر بمفرده على شواطئ سانتا مونيكا في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، بدون أصدقائه، ليتناول وجبة غذاؤه في مطعمه المفضل بدون زوجته النجمة العالمية هايلي بيبر، والتقطت عدسات المصورين، نجم البوب صاحب الـ 26 عاماً، وهو يقضي أوقاتا بمفرده على سواحل شاطئ سانت مونيكا، ويلتقط صور سيلفي بمفرده، بعد انتهائه من تناول الطعام في مطعمه المفضل في ماليبو، ليقود سيارته على طول المحيط الهادئ وصولاً للوس أنجلوس ليجلس على احدي الصخور بمفرده تحت أشعة الشمس.

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وارتدي بيبر ملابسه الفضفاضه الشهيرة، وبنطلون باللون الأصفر مع سترة سوداء وقبعة بيسبول زرقاء فاتحة، ليجلس بعيداً عن العامة.

يذكر أن جاستن بيبر قد كشف مؤخرا عن كواليس تصوير كليب أغنيته السينجل الأخيرة  "LONELY" وذلك بنشر بيبر مقطع فيديو قصير على قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب" وقد ظهر بعض اللحظات الممتعة بالكواليس بينى بلانكو قبل بدء التصوير كذلك ظهرت النجمة والسوبر موديل الشهيرة هايلى بالدوين زوجة جاستين بيبر التى تتواجد دائما من أجل دعم زوجها جاستين بيبر.

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كما ظهر جاستين بيبر البالغ من العمر 26 عاما هو يلعب "بينج بونج" قبل بدء تصوير كليب LONEL

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