شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة: أبدأ يومى بابتسامة إيجابية مطلوبة فى الوقت الحاضر..ابقوا آمنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال النجم اللبنانى راغب علامة نشط كعادته على السويشيال ميديا وهذه المرة على صفحته بموقع التواصل الاجتتماعى فيس بوك يطلب من متابعيه التفاؤل والايجابية لانها مطلوبة فى الوقت الحاضر حتى أثناء الاغلاق " الحظر" ونشر صورتين له وعلى وجهه ابتسامة جميلة وعلق على الصور: "حتى أثناء الاغلاق، أبدأ يومي بابتسامة إيجابية مطلوبة في الوقت الحاضر، ابقوا آمنين جميعا".

من ناحية أخرى أكد النجم اللبنانى راغب علامة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتقدم كل عام وهو عكس الأوضاع في لبنان ، حيث قال راغب علامة على تويتر: "منذ 35 سنة وأنا أزور الإمارات العربية المتحدة وكل سنة أراها تتقدم 5 سنوات تماما هكذا فعل قادة الإمارات.. وفي الوقت ذاته أصرّ حكّام لبنان"الأوادم" على أن يتراجع لبنان بإدارتهم كل سنة بمعدل 5 سنوات.. يوماً ما ستموتون وسندعو عليكم جميعنا".

كما ظهر النجم راغب علامة، خلال الفيديو موجها كلامه للفنانة لطيفة أثناء تناولها الطعام، قائلاً:"انت ليه ما بتحطى كمامة.. معقول؟".

وقبل أيام، أعرب النجم اللبنانى راغب علامة عن رفضه للعمليات الإرهابية التى يتم تنفيذها باسم الدفاع عن الدين الإسلامى ونسب الإرهاب لدين معين، وغرد علامة على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "الإرهاب لا دين له. قتل الأبرياء هو من صنع الإرهاب. الدين الإسلامى برىء من هؤلاء الذين يقتلون ويشوّهون صورة الإنسان المسلم الذى اتبع دين التسامح والمحبة".