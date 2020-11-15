إلى اللقاء لو كان في العمر بقية.. أحمد صادق يجري عملية قلب مفتوح

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رنا صلاح الدين - كشف الفنان أحمد صادق، عن إجرائه عملية قلب مفتوح وتغيير 4 شرايين تاجية، بإحدى المستشفيات الخاصة، وطلب من الجمهور الدعاء له حتى يمر من هذه الوعكة الصحية.
وكتب صادق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله، وفي معية الله ورسوله، جراحه قلب مفتوح وتغيير 4 شرايين تاجية دعواتكم، إلى اللقاء لو كان في العمر بقية"، وتمنى له العديد من أصدقائه الشفاء العاجل له.
احمد صادق
أحمد صادق هو ممثل مصرى بدأ حياته الفنية بدور فى مسلسل"أهلا بالسكان" عام ١٩٨٤ ثم تابع مسيرته التليفزيونية الناجحة فى العديد من المسلسلات ومنها "ليالى الحلمية" ١٩٨٨ ، "بوابة الحلوانى"١٩٩٢ ، " أهالينا "١٩٩٦ ، "الناس فى كفر عسكر" كفر عسكر" ٢٠٠٣ "الكبير قوى"٢٠١٣، وغيرها من الأعمال التي شارك بها.
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