خاص.. بعد نجاح العمل تقديم جزء ثاني من مسلسل "إلا أنا"

رنا صلاح الدين - عرض خلال الفترة الماضية مسلسل "إلا أنا"، الذي يعتمد على تقديم حكايات منفصلة متصلة، والذي استطاع أن يحقق نجاح ملحوظ من قبل متابعيه، جعل فريق عمله أن يقوم بإضافة حكايتين له حتى يكون 8 بدلا من 6 حكايات.

وعلم موقع الخليج 365 من خلال أحد مصادره داخل فريق عمل المسلسل، أن القائمين عليه قرروا تقديم جزء ثاني له، مشيرين أن ما حمسهم لذلك هو نجاح الحكايات التي قدمت في خلال الفترة الماضية وإرتباط الجمهور بها.

وأشارت مصادرنا إلى أن الجزء الثاني من مسلسل "إلا أنا" سيتم العمل عليه بعد عيد الفطر المقبل، مشيرين إلى أنه سيصور ويعرض مباشرة كما حدث مع الجزء الذي تعرض له حاليا الحكاية السابعة منه.

مسلسل "إلا أنا" يعتمد على تقديم حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية ومكونة من 10 حلقات، وتضم كل حكاية بطلة ومؤلف ومخرج خاص بها.

"إلا أنا" من تأليف الكاتب يسري الفخراني، وعرض منه 6 حكايات قبل ذلك وهما، حكاية "بنات موسى" التي قامت ببطولتها الفنانة فاء عامر، وحكاية "سنين وعدت" التي قامت ببطولتها الفنانة أروى جودة، وحكاية "أمل حياتى" التي قامت ببطولتها الفنانة حنان مطاوع، وحكاية "أمر شخصى" التي قامت ببطولتها الفنانة شيرى عادل، وحكاية "ضى القمر" التي قامت ببطولتها الفنانة كندة علوش، وحكاية "لازم أعيش"، التي قامت ببطولتها الفنانة جميلة عوض، وتعرض حاليا الحكاية السابعة منه، التي تحمل عنوان "ربع قيراط" وتقوم ببطولتها الفنانة ريهام عبدالغفور، ويتم العمل حاليا على الحكاية الثامنة، المقرر أن تقوم ببطولتها الفنانة درة، وتحمل عنوان "في الحب سوا".