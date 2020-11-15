مي العيدان عن انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل: ما بني على باطل فهو باطل

رنا صلاح الدين - علقت الإعلامية الكويتية مي العيدان على انفصال الفنان المصري تامر حسني عن زوجته الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل.

الإعلامية الكويتية نشرت كلام بسمة الذي أعلنت من خلاله انفصالها عن تامر، وذلك على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

مي العيدان علقت قائلة: "بسمه بوسيل تعلن انفصالها من تامر حسني .. مو قلنا ما بني على باطل فهو باطل. . يا شماتة جليله فيكم وزغرطي يا انشراح".

وكانت بسمة بوسيل قد كتبت عبر خاصية الـ"ستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وتابعت: "وكمان أحب أعرفكوا إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق.. لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة.. بالتوفيق للجميع".