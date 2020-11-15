صورة| أحمد فهمي في مرحلة الطفولة بملامح متغيرة.. والجمهور في صدمة: إيه اللي حصلك؟

رنا صلاح الدين - كشف الفنان أحمد فهمي، عن صورة له من مرحلة الطفولة استطاع أن يخطف به الأنظار.

وعبر الكثير من متابعيه عن إعجابه بالصورة خاصة أن فهمي في الطفولة كان شكله جميل وملامحه بريئة.

احمد فهمي

وتلقى فهمي العديد من التعليقات فور نشر الصورة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، حيث جاءت كالتالي:" انت كنت بلوند ايه اللى حصل يافهمى نسيوك فى الفرن ولا ايه، و بتقول مع ابلة فاهيتا كريم كان حظه احلى عشان شكله كان أحلى طب ازاي؟، لا اله الا الله هو ايه الي بيحصل لما الواحد يكبر ، ده انت كنت أجنبي".

ولفت الفنان المصري أحمد فهمي الأنظار بإطلالته، خلال حلوله ضيفا على برنامج "لايف من الدوبليكس"، تقديم الدمية أبلة فاهيتا.

فهمي أطل خلال الحلقة بجاكيت مميز طبع عليه رسومات لنمور وأشجار الغابات، وهو من توقيع العلامة التجارية Dsquared2، ويصل سعره إلى 755 جنيها استرلينيا.

يذكر أن أحمد فهمي شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "رجالة البيت"، رفقة الفنان أكرم حسني، ولكن تعرض كل منهما للعديد من الانتقادات خاصة أن المسلسل لم ينال إعجاب الجمهور وليس هو المنتظر منهم مثلما قدما سويًا مسلسل "ريح المدام".