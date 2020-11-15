صلح أحلام وأصالة بسبب تغريدات فاهد واليسا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





"الخليج 365" من بيروت: تسببت تغريدات من فاهد نجل احلام والفنانة اللبنانية اليسا بالصلح بين الفنانتين السورية أصالة نصري، والإماراتية أحلام الشامسي.

وقع الصلح بتغريدة وجهها فاهد مبارك الهاجري "نجل أحلام" لأصالة عبر تويتر، وكتب: "الحين أبي أفهم شي كلكم مستغربين إني أحب أصالة؟ عشان يكون في علمكم يعني أن أمي تسمع لأصالة أكثر مني".



وردّت أصالة على نجل أحلام قائلةً: "لا تتخيل يا فاهدي كم أسعدتني كلماتك الطيبة ومحبتك الغالية.. ارتقاءك هذا يدل على طيب نفسك، وأخلاقك العالية، بتمنى شوفك حبيبي قريب وغني لك وسمعت إنك بتلحن فيالله حضر ماماتي شي تسمعني".



عقب ذلك رد فاهد قائلا: "حب كبير لخالتي أصالة".



ودخلت النجمة أحلام لترد قائلةً: "لا تحبها أكثر مني، بس اعترف إنك حبيتها مني".



وردت أصالة على أحلام قائلةً: "من حبك إلي طبقتي مقولة (من الحب ما قتل).. الله يحفظ فاهد حبيبي، وبيننا أصدقاء مشتركين كلمتهم لازم تمشي.. وهلأ وقت تعترفي شو حبيتي الألبوم اللي بعتقد سمعتيه، وغير هيك اشتقت لك يللي جننتي أهلي".



وعلقت أحلام على كلام أصالة: "مشكلتك تورطتي تغنين لفاهد حبيبك وحبيب خالته وفاطمة ولولو وتزفينهم عرايس كلهم، وأنا اشتقت لك، وفاهد هو البركة في حياتي دايم هو وخواته ويخلي لك حبايبك.. وأصدقائنا المشتركين قاعدين يرقصون على يا مثبت وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتك".



وعلقت الفنانة اللبنانية اليسا على سلسلة التغريدات قائلة: "بحبكن كتير أنتوا الاتنين.. وبحب ترجعوا تتصالحوا.

وردت أصالة: "ملكة الإحساس تطلب"

وقالت أحلام: "انتي مافي منك الغاليه وحبيبتي الجميله حنا من غير انغام ما نكتمل"، وعلقت إليسا: "الحب الحقيقي يصنع المعجزات".

وكان الخلاف قد بدأ بينهما بسبب الإعلامية الكويتية فجر السعيد التي نشرت أصالة صورة لها مقترنة بدعاء من أجل شفائها بعد دخولها في غيبوبة إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة، لتقوم أحلام بالتعليق مشيدة بأخلاق أصالة العالية وتسامحها لأنها تدعو بالشفاء لـ فجر السعيد رغم مهاجمتها لها ونشوب خلافات بينهما.

وكتبت أحلام لـ أصالة: «هذا نفس الكلام اللي دائمًا أقوله لفجر عنك، أنت ما في منك طيبة وأصيلة وهذا سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي، شكرًا على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك وأصلك».

وردت أصالة على أحلام، قائلة: «حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير.. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن».

بعد ذلك وبشكل مفاجئ قامت أحلام بحذف أصالة من حساباتها وقامت بعمل «بلوك» لها، وهاجمت جمهور الأخيرة، لتخرج أصالة عبر أحد البرامج التليفزيونية وتقول على ما قامت به أحلام: «أحلام حبيبتي بتعمل خبطاتها الإعلامية.. الملكة حلومة.. ملكة الملوك كلن كلن»، واستكملت: «أحلام تعمل بلوك تعمل اللي بدها ياه.. تفش خلقها.. انفش خلقك حبيبتي؟، خليها تعمل بلوك يمكن هيك ترتاح.. ارتحتي الآن بيبي».

وفي كواليس برنامج «ذا فويس»، ردت أحلام على أصالة وكشفت السبب وراء خطوتها، وقالت في تصريحات تليفزيونية: «الشيء الوحيد اللي بعمله إليكي وهو حجمك عندي..بلوك، خلصنا».

وتساءلت: «لماذا أتابع شخصاً يصرح في الإعلام بانني أحرض أشخاصاً ضدها دون أن أذكر اسمه»، ووجهت أحلام رسالة لأصالة: «خلي عندك جرأة وقولي اسمي.. أنا أجرأ منك».

وأضافت أحلام: «أصالة عايزه تعمل بلبلة ليها وتاخد جنب (كورنر) وتقول للجمهور يلا اشتموا أحلام وسبوها.. أحلام هادي بتحرض الناس ضدي.. خلي عندك جرأة وقولي إني بحرض الناس ضدك.. لكن هي ما عندها الجرأة تطلع وتقول أحلام بتحرض الناس ضدي.. على الأقل أنا أجرأ منك».

وتابعت: «هي أصالة شو بتعمل.. بتعمل متل الثعبان بتقول على فجر السعيد إنه في مطربة خليجية صاحبتها هي اللي بتحرضها على عشان تهاجمني ولما يسألوها مين تقول من غير ذكر أسماء.. ومن المعروف إن فجر السعيد هي توأمي.. وبدي أقول لك أنا لساني مو قصير أنا لساني كتير طويل».

وعن إمكانية التصالح معها قالت: «على شو؟.. لما واحدة في وجهك تقولك بموت فيكي ومن وراكي تقول يخرب ذوقها.. لا عيب».